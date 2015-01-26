​В Баку состоялась премьера спектакля "Ричард III"

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Ричард III". Как сообщает Report, спектакль был посвящен 450-летнему юбилею Шекспира. Режиссером-постановщиком трагедии в двух частях является Дженнет Салимова, художником - Эльшан Сарханоглу, балетмейстером - заслуженный деятель России Сергей Грицай. В спектакле задействованы актеры Эльшан Чарханлы, Гусейн Нагиев, Сулейман Аббасов, заслуженные артисты Нофель Велиев, Вахид Алиев, Рахиб Алиев, народный артист Агахан Салманлы и другие.

В главной роли выступает заслуженный артист республики Шовги Гусейнов.

Отметим, что с русского языка на азербайджанский произведение перевели Шовги Гусейнов и Дилсуз Мустафаев.