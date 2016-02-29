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    В Баку сделано письменное предупреждение директору школы и его заместителю

    В данной школе проведены проверки

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Руководствуясь результатами проверок, Управление культуры и туризма города Баку сделало письменные предупреждения директору детской музыкальной № 6 имени А.Бакиханова Алмаз Ахмедовой и заместителю директора Илахе Агаевой за допущенные ошибки в деятельности. 

    Об этом Report сообщили в управлении. 

    Напомним, что согласно результатам проверок, проведенных управлением с начала года, нескольким сотрудникам подведомственных управлению учреждений культуры были сделаны выговоры и предупреждения. 

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