В Баку пройдет премьера спектакля по мотивам сказки "Волшебная лампа Алладина"

Премьера спектакля "Приключения Алладина, принцессы Жасмин и Джина-духа лампы" по мотивам сказки "Волшебная лампа Алладина" пройдет в Азербайджанском государственном русском драматическом театре.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу театра, постановка спектакля состоится 28 декабря.

Руководитель постановки - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, режиссёр - хореограф - Рауля Турккан.

Спектакль также покажут 30 и 31 декабря, а также 2, 3, 4 января 2020 года.

Билеты можно приобрести в кассе театра, централизованных кассах города, а также на сайте iTicket.Az.