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    В Баку проводится детский музыкальный фестиваль "Simurq"

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Детский музыкальный фестиваль "Simurq" осуществляется при поддержке Baku Media Center.

    Как сообщили Report в Baku Media Center, основная цель фестиваля - продвижение и поддержка юных, талантливых музыкантов Азербайджана, их обучение профессиональным знаниям и навыкам в области музыкального исполнения.

    Автор и руководитель проекта – известная азербайджанская пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Таги-заде.

    В будущем в программу фестиваля предполагается включение всех музыкальных инструментов. На данном этапе в проекте могут участвовать только пианисты от 7 до 18 лет.

    На данном этапе выбрано 10 участников. В рамках проекта молодые исполнители смогут поучаствовать в мастер-классах, проводимых известными педагогами и музыкантами из Азербайджана, России и других стран. Кроме того, юных музыкантов научат как правильно и профессионально вести себя на сцене.

    Отметим, что юные дарования уже поучаствовали в мастер-классах, проводимых Мирой Марченко, заведующей отделением специального фортепиано Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, и выполнили полученные от нее задания.

    19 октября в Международном центре мугама в рамках фестиваля "Simurq" состоится сольный концерт выдающегося русского пианиста Даниила Саямова. В дальнейшем для участников фестиваля будут организованы мастер-классы, проводимые известными педагогами и музыкантами.

    Более подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте фестиваль www.simurqfestival.com, Facebook, Instagram и Youtube. 

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