О нас

В Баку прошла презентация документального фильма "История Ханкенди"

В Баку прошла презентация документального фильма "История Ханкенди" В Баку прошла презентация документального фильма "История Ханкенди"
Искусство
14 августа 2025 г. 16:01
В Баку прошла презентация документального фильма История Ханкенди

В Баку состоялась презентация документального фильма "История Ханкенди".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатели ряда неправительственных организаций (НПО), представители общественности и СМИ.

Председатель правления Национального форума НПО Рамиль Искендерли отметил, что в фильме показан вандализм в отношении Азербайджана и его культурного наследия, отражены факты нарушения международного права, а также рассказано о возвращении в Карабах после его освобождения. Член правления форума Заур Ибрагимли напомнил о восстановлении суверенитета Азербайджана 15 октября 2023 года и поднятии государственного флага в Ханкенди президентом Ильхамом Алиевым.

Своими впечатлениями также поделились председатель Общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев "Ханкенди" Хатира Велиева и автор сценария фильма Бахтияр Гараджa.

После выступлений состоялся показ фильма.

Проект подготовлен Общественным объединением поддержки вынужденных переселенцев "Ханкенди". В фильме рассказывается об истории и культурном наследии древнего азербайджанского города, а также о тоске вынужденных переселенцев по родным местам. Лента создана на основе воспоминаний очевидцев, архивных кадров, фото- и видеоматериалов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоDocumentary film titled “The Story of Khankandi” premieres in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Xankəndi hekayəsi” adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi