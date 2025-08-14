В Баку прошла презентация документального фильма "История Ханкенди"

В Баку состоялась презентация документального фильма "История Ханкенди".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатели ряда неправительственных организаций (НПО), представители общественности и СМИ.

Председатель правления Национального форума НПО Рамиль Искендерли отметил, что в фильме показан вандализм в отношении Азербайджана и его культурного наследия, отражены факты нарушения международного права, а также рассказано о возвращении в Карабах после его освобождения. Член правления форума Заур Ибрагимли напомнил о восстановлении суверенитета Азербайджана 15 октября 2023 года и поднятии государственного флага в Ханкенди президентом Ильхамом Алиевым.

Своими впечатлениями также поделились председатель Общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев "Ханкенди" Хатира Велиева и автор сценария фильма Бахтияр Гараджa.

После выступлений состоялся показ фильма.

Проект подготовлен Общественным объединением поддержки вынужденных переселенцев "Ханкенди". В фильме рассказывается об истории и культурном наследии древнего азербайджанского города, а также о тоске вынужденных переселенцев по родным местам. Лента создана на основе воспоминаний очевидцев, архивных кадров, фото- и видеоматериалов.