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    В Баку пройдут показы короткометражных фильмов фестиваля "Арткино"

    Для показа зрителям лучших работ организаторы и профессиональное жюри фестиваля отобрали 16 разноплановых короткометражных фильмов

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку пройдут показы короткометражных фильмов X Всероссийского фестиваля "Арткино", передает Report со ссылкой на РИКЦ.

    "Арткино" - один из самых масштабных в России фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри", - говорится в сообщении центра.

    Отмечается, что для показа зрителям лучших работ организаторы и профессиональное жюри фестиваля отобрали 16 разноплановых короткометражных фильмов, которые тематически объединены в три программы: "Утро", "День" и "Вечер".

    Так, показы короткометражных фильмов в Баку пройдут в "Русском музее: виртуальный филиал" РИКЦ 18-20 апреля ежедневно в 18.30 в рамках программ "Утро", "День" и "Вечер" соответственно.

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