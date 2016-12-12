В Баку пройдет мероприятие "Мультикультуральные ценности и вкусы"

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 14 декабря в Азербайджанском университете туризма и менеджмента пройдет мероприятие под названием "Мультикультуральные ценности и вкусы" ("Multikultural dəyərlər və dadlar).

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Было отмечено, что мероприятие пройдет по случаю завершения "Года мультикультурализма", Дня солидарности азербайджанцев мира, Нового года, 5-ой годовщины со дня создания действующей при университете Бакинской профессиональной школы туризма.

Здесь будут продемонстрированы образцы кухни и культуры 25-ти стран.