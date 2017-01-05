В Баку пройдет II Республиканский фестиваль, связанный с системой национальных ладов Узеира Гаджибейли

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ 10-17 апреля Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли проведет II Республиканский фестиваль под названием "Система национальных ладов Узеира Гаджибейли в учебном репертуаре молодых музыкантов".

Об этом Report сообщили из отдела связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Было отмечено, что фестиваль планируется провести по номинациям "фортепиано", "композиторство", "сольное исполнение" и "оркестровые инструменты".

Цель фестиваля заключается в усилении дидактической роли национальной музыки в учебно-воспитательном процессе музыкальных школ и школ-искусств, исполнении на европейских инструментах (фортепиано, виолин, виолончель, духовые и ударные инструменты) системы национальных ладов.

Отметим, что фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.