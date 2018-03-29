В Баку пройдет гала-концерт Казахской национальной академии хореографии

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Баку 30 марта пройдет гала-концерт Казахской национальной академии хореографии.

Как передает Report, об этом заявила руководитель школы и профессионального образования академии Светлана Кокшинова в ходе брифинга.

"Мы очень рады провести подобное мероприятие в Баку. Мы привезли с собой репертуар мирового классического балетного наследия, современной, национальной казахской и неоказахской хореографии", - заявил С.Кокшинова.

По ее словам, сегодня в Казахстане уделяется большое внимание развитию классического искусства, в частности, президент страны придает значение становлению искусству танца.

Руководитель школы подчеркнула, что подобный гала-концерт академии проводится впервые в республике, место проведения выбрано не случайно, так как Казахстан и Азербайджан объединяют тюркские корни, общая культура и духовное наследие.

"Мы наладили тесные отношения с Бакинской хореографической академией, нашли общие точки соприкосновения и намерены взаимодействовать в дальнейшем", - сказала она, добавив, что казахская академия примет участие в хореографическом конкурсе Бакинской академии.

По ее словам, на сегодня в академии преподают известные мастера Казахстана, прошедшие образование и проработавшие на подмостках Московской академии хореографии и Академии русского балета.

С.Кокшинова отметила, что больше всего в Азербайджане представителям академии понравилась сама столица и национальная кухня.