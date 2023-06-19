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В Баку проходит Международный конкурс мугама

В Баку проходит Международный конкурс мугама 19 июня в Азербайджанской национальной консерватории в рамках VI Международного музыкального фестиваля “Мир мугама” состоялся первый этап первого тура Международного конкурса мугама
Искусство
19 июня 2023 г. 21:00
В Баку проходит Международный конкурс мугама

19 июня в Азербайджанской национальной консерватории в рамках VI Международного музыкального фестиваля “Мир мугама” состоялся первый этап первого тура Международного конкурса мугама.

Как сообщает Report, международный конкурс мугама организован по категориям ханенде и инструментального исполнительства.

Как сообщает Report, председателем жюри конкурса в категориях ханенде и инструментального исполнительства является ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, членами - главный редактор известного музыкального издания Великобритании Songlines Саймон Бротон (Simon Broughton), иракский музыкант, исполнитель на уде, Артист мира ЮНЕСКО Насир Шамма (Naseer Shamma), создатель и дирижер Государственного камерного оркестра традиционных инструментов "Согдиана" из Узбекистана Фируза Абдурагимова, председатель исследовательской группы по тюркоязычной мировой музыке Международного совета традиционной музыки из Турции Абдулла Акат.

Помимо Азербайджана, в Международном конкурсе мугама принимают участие 22 исполнителя из Ирана, Израиля, Узбекистана и Турции. За первое место борются 12 исполнителей в категории инструментального исполнения и 10 исполнителей в категории певческого.

Нашу страну на конкурсе представляют 5 исполнителей в категории инструментального исполнительства и 4 исполнителя в категории ханенде.

Второй тур конкурса состоится 21 июня.

На заключительном концерте фестиваля, который состоится 25 июня в Центре Гейдара Алиева, состоится награждение победителей.

VI Международный музыкальный фестиваль ”Мир мугама" проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, министерства науки и образования, Азербайджанской национальной консерватории.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsi keçirilir

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