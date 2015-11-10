Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку отметили Международный день КВН. Как сообщает Report, в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся первый "Кубок волонтеров ASAN по КВН", организованный Азербайджанской Лигой КВН и ASAN Könüllülər в рамках недавно заключенного между организациями меморандума.

В гала-концерте приняли участие 7 команд - “Сборная БГУ”, “Сборная Политеха", “Baku fm” (АзГЭУ), “Мираж” и "Кураж" из БСУ, “Wall Street” и новая команда "ASAN".

Команды соревновались в четырех конкурсах – "Приветствие", "Разминка", "Конкурс капитанов" и "Видео дубляж".

Лидер сезона – команда "Сборная БГУ", показав, наверно сильнейшее выступление в сезоне укрепила свои амбиции на чемпионство. Приятно удивили новички из "Политеха", которым в конкурсе приветствие не было равных, ну и конечно новая команда из "ASAN" , которой удалось ровно отыграть все конкурсы, и, в итоге набрать больше всех баллов и стать победителем турнира.

В состав жюри вошли легендарные КВН-щики из команды "Парни из Баку" - Яна Никитина и Ильгар Набиев, начальник Главного управления молодежи и спорта Баку Рагиф Аббасов, телеведущий и руководитель радио ASAN FM Эмин Мусеви, композитор Иса Меликвов и руководитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.

Соревнование прошло очень интересно, изобиловало яркими шутками и сценическими номерами на самые актуальные темы, и перед жюри стоял тяжелый выбор победителя в каждом отдельном конкурсе. Кубок первенства победителям был вручен зампредседателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальных инноваций при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиевым.

Комментируя итоги турнира, руководитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, сказал: "Мероприятие прошло на высочайшем уровне! Нам удалось еще раз подтвердить высокий статус Азербайджанской Лиги КВН! Сотрудничество с "ASAN konulleri" очень символично, потому что эта организация собрала в своих рядах много молодых энергичных людей, готовых безвозмездно посвятить себя развитию своей родины. Эти ценности очень совпадают с принципами, которые исповедуют квнщики. Даже когда очень сложно, мысль о том что ты представляешь свою страну дают такой прилив энергии, что тебе покоряются даже самые трудные задачи. Выражаем огромную благодарность руководству Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальных инноваций при Президенте Азербайджана, которые поддержали эту совместную инициативу".

По словам Азизова, команды уже приступили к подготовке к финалу Лиги, который пройдёт в декабре.

Отметим, что команда, победившая в финале, будет представлять Азербайджан на международной сцене наряду с командой "Сборная Баку".