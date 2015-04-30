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    ​В Баку отметили 60-летие Ларисы Удовиченко

    Мероприятие прошло в рамках проекта Киноклуб РИКЦ

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) сегодня отметили 60-летие со дня рождения советской и российской актрисы театра и кино Ларисы Удовиченко. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, мероприятие прошло в рамках проекта "Киноклуб РИКЦ". Студентки Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Кёнуль Шахмаркызы и Марьям Асадова рассказали собравшимся о творческой биографии Л.Удовиченко. Затем состоялся показ художественного фильма "Женатый холостяк" (режиссер Владимир Роговой, 1982 год).

    Среди зрителей в киноконцертном зале РИКЦ присутствовали соотечественники, ветераны, учителя и учащиеся школ.

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