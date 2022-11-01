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В Баку открылась очередная выставка всемирно известного фотожурналиста

В Баку открылась очередная выставка всемирно известного фотожурналиста В Баку открылась выставка фотографий всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати Caspian Dream.
Искусство
1 ноября 2022 г. 20:30
В Баку открылась очередная выставка всемирно известного фотожурналиста

В Баку открылась выставка фотографий всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати Caspian Dream.

Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие известные художники и представители общественности.

Р.Дегати сказал журналистам, что на выставке представлены снятые им в 1990-х годах 7 фотографий: "Во время Карабахской войны в 1992 году я часто приезжал в Баку, привозил помощь бывшим вынужденным переселенцам. В течение 6 месяцев я занимался фотографированием, путешествуя по всему побережью Каспия, за исключением Ирана. В 1990-х годах я снимал рыбаков в поселке Баил. Тогда я мечтал о независимости Азербайджана и возвращении бывших вынужденных переселенцев на свои земли".

Фотожурналист также отметил, что запечатленные на фотографиях люди родом из Карабаха.

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Версия на английском языке ФотоAnother exhibition of world famous photojournalist opens in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda dünya şöhrətli fotojurnalistin növbəti sərgisi açılıb

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