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    В Баку открылась фотовыставка "Заповедная природа России"

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие фотовыставки "Заповедная природа России", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу центра.

    Отметим, что фотографии представлены Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Азербайджана". В фотовыставку вошли фотографии северной природы, сделанные в Мурманской области.

    Первыми посетителями выставки стали участники семинара азербайджанских и российских журналистов, проходящего в эти дни в РИКЦ, организатором которого выступил Российский университет дружбы народов (РУДН).

    На открытии выставки выступил ансамбль духовых инструментов "NewLifeBrass" имени Т.Докшицера из Москвы, прибывший в Баку для участия в Х Международном музыкальном фестивале, посвященном У.Гаджибекову, по приглашению министерства культуры Азербайджана.

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