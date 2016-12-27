В Баку откроется итоговая выставка конкурсов живописи, графики, скульптуры и плакатов

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Состоится открытие организованной министерством культуры и туризма и Союзом художников Азербайджана итоговой выставки "Конкурса живописи, графики и скульптуры" и "Конкурса плакатов".

Как сообщили Report из пресс-службы министерства, на выставке, предстоящей 28 декабря в Выставочном зале имени Ваджихи Самедовой Союза художников Азербайджана, будут продемонстрированы плакаты, работы художников в жанрах живописи, графики и скульптуры, посвященные успехам в политической, экономической, военной, спортивной, культурной жизни страны, достигнутым в течение 25 лет со дня восстановления государственной независимости.

Выставка посвящена 25-летию восстановления государственной независимости Азербайджана в связи с исполнением утвержденного президентом Азербайджанской Республики распоряжения №2378 от 11 октября 2016 года "Плана мероприятий, связанных с двадцать пятой годовщиной восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики".