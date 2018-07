В Баку едут актеры российского театра

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета будет показан спектакль "Двое на качелях" (Two for the Seesaw) Вильяма Гибсона.

Как сообщает Report, об этом распространил информацию театр оперы и балета.

Главные роли в спектакле, который состоится 23 и 24 декабря, сыграют Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко.

Отметим, что оба актера посетят Баку впервые.

Режиссером-постановщиком спектакля является Алексей Кирюшенко, продюсером - Альберт Могинов.