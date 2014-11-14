В Баку едут актеры российского театра

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета будет показан спектакль "Двое на качелях" (Two for the Seesaw) Вильяма Гибсона.
Как сообщает Report, об этом распространил информацию театр оперы и балета.
Главные роли в спектакле, который состоится 23 и 24 декабря, сыграют Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко.
Отметим, что оба актера посетят Баку впервые.
Режиссером-постановщиком спектакля является Алексей Кирюшенко, продюсером - Альберт Могинов.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook