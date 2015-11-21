В Баку балет "Лебединое озеро" исполнят белорусские мастера балета

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 5 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета имени П.Чайковского состоится показ балета "Лебединое озеро".

Как сообщает Report, балет "Лебединое озеро", признанный одним из самых красивых произведений классического балетного искусства, на протяжении долгих лет входит в репертуар театра. Зрители каждый раз видят этот спектакль в различном исполнении. В спектакле 5 декабря выступят ведущие солисты Белорусского национального академического театра оперы и балета - народная артистка Беларуси Ольга Гайко (Одетта - Одилия) и лауреат международных конкурсов артистов балета Игорь Оношко (Зигфрид).

В спектакле также выступят солисты национальной балетной труппы - заслуженные артисты Самир Самедов (Ротбарт), Тамилла Мамедзаде и Джамиля Керимова, Лейла Нариманзаде, Фаиля Болгарова (маленькие лебеди), Нигяр Ибрагимова, Эльмира Сулейманова, Аян Эйвазова, Самира Мамедова (большие лебеди), Камран Гурбанов (шут) и другие.