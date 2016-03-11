В Бакинском детском театре отметят 120-летний юбилей Есенина

11 марта, 2016 09:44

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоится показ нового спектакля театральной студии "Гюнай" при Бакинском детском театре. Как сообщает Report, спектакль будет поставлен по случаю 120-летнего юбилея Есенина. Показ состоится 13 марта в зале Союза театральных деятелей Азербайджана. Автором сценария и режиссером спектакля "Есенин" является Лариса Тарусова, хореограф - Гюнеш Талыбова. Главные роли исполняют Аллан Сулейкин и Лейла Юсубова. Начало спектакля в 15:00.