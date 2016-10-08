В Азербайджанском музее ковра состоялось открытие выставки Белградского этнографического музея "Игра пестрых нитей"

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском музее ковра состоялось открытие выставки "Игра пестрых нитей. Паласы Пирот Белградского этнографического музея".

Как сообщает Report, выступившая на открытии выставки заместитель министра культуры и туризма Севда Мамедалиева рассказала о месте азербайджанского ковра в культурном богатстве азербайджанского народа, отметила, что в стране уделяется большое внимание развитию этого вида искусства, делается все для его сохранения и развития.

В апреле 2015 года между Музеем азербайджанского ковра и Белградским этнографическим музеем подписан Меморандум о сотрудничестве на пять лет в сфере развития музейного дела и охраны культурного наследия, в рамках которого сегодня и отрывается экспозиция.

Гостей приветствовала также директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова. Она коротко проинформировала гостей об истории и коллекции Азербайджанского музея ковра, его международных связях. "Сегодняшняя выставка Белградского этнографического музея – первый проект в рамках Меморандума, подписанного в 2015 году. А в 2017 году в Белградском этнографическом музее пройдет выставка азербайджанского ковра", - отметила Ш.Меликова.

Директор Белградского этнографического музея, доктор философии по истории Мирджана Минкова рассказала о привезенной в Баку коллекции - паласах Пирот, которые являются совершенной продукцией из-за культурно-исторической и художественной ценности. Всего в Белградском этнографическом музее хранится 169 ковровых изделий, сотканных в 1792-1932 годах.

Город Пирот, расположенный юго-востоке Сербии, в XVIII- XIX веках был главным центром ткачества килимов.

Выставка продлится до 6 ноября.