В Азербайджане впервые готовится национальный учебник по фортепиано для учащихся I, II и III классов.
Об этом сообщили Report в Министерстве культуры.
Планируется представить первый раздел учебника в сентябре 2025 года.
В ведомстве отметили, что большинство учебников, используемых в настоящее время в музыкальных школах, основаны на материалах, написанных в середине прошлого века.
Основная цель учебника - поддержать как профессиональное, так и национально-духовное развитие учащихся на начальном этапе музыкального образования.