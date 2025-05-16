В Азербайджане впервые готовится национальный учебник по фортепиано

В Азербайджане впервые готовится национальный учебник по фортепиано

В Азербайджане впервые готовится национальный учебник по фортепиано для учащихся I, II и III классов.

Об этом сообщили Report в Министерстве культуры.

Планируется представить первый раздел учебника в сентябре 2025 года.

В ведомстве отметили, что большинство учебников, используемых в настоящее время в музыкальных школах, основаны на материалах, написанных в середине прошлого века.

Основная цель учебника - поддержать как профессиональное, так и национально-духовное развитие учащихся на начальном этапе музыкального образования.