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В Азербайджане впервые готовится национальный учебник по фортепиано

В Азербайджане впервые готовится национальный учебник по фортепиано В Азербайджане впервые готовится национальный учебник по фортепиано
Искусство
16 мая 2025 г. 09:53
В Азербайджане впервые готовится национальный учебник по фортепиано

В Азербайджане впервые готовится национальный учебник по фортепиано для учащихся I, II и III классов.

Об этом сообщили Report в Министерстве культуры.

Планируется представить первый раздел учебника в сентябре 2025 года.

В ведомстве отметили, что большинство учебников, используемых в настоящее время в музыкальных школах, основаны на материалах, написанных в середине прошлого века.

Основная цель учебника - поддержать как профессиональное, так и национально-духовное развитие учащихся на начальном этапе музыкального образования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə fortepiano ixtisası üzrə milli dərslik hazırlanır

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