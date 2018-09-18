В Аздраме состоится премьера спектакля "Одноклассники"

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре 23 сентября состоится премьера подготовленного по заказу министерства культуры спектакля "Одноклассники" ("Sinif yoldaşları").

Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль, подготовленный по одноименной пьесе известного российского писателя-драматурга Юрия Полякова, в жанре мелодрамы.

Автор постановки, режиссер-постановщик и художник - художественный руководитель-директор Академического национального драматического театра Азер Паша Неметов, режиссер - Анар Садыгов, композитор - народный артист Сиявуш Керими, ассистент режиссера - Джейран Гасанли.

В спектакле задействованы - заслуженные артисты Санубер Искендерли, Шалала Шахваладгызы, Ровшан Керимдухт, народные артисты - Рамиз Новруз, Джафар Намик Кямал, Саида Гулиева и пр.

На азербайджанский язык произведение перевел писатель Этимад Башкечид.

Спектакль повествует о встрече одноклассников через 20 лет и деградации нравственности людей.