В Аздраме состоится премьера спектакля "Алмаз"

17 января, 2017 18:32

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре состоится премьера спектакля "Алмаз" по мотивам одноименной пьесы Джафара Джаббарлы. Как сообщили Report из театра, автор редакции новой двухчастной драмы – заслуженный деятель искусств Али Амирли, научный консультант – член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, профессор Низами Джафаров. Запланированный на 21-22 января спектакль поставлен народным артистом Азером Пашой Неметовым, режиссеры – Анар Садыгов и Элиф Джахангирли, композитор – народный артист Сиявуш Керими. Исполнительница роли Алмаз – Месме Аслангызы. В ролях – народные артисты Нуреддин Мехтиханлы, Рафик Азимов, Гаджи Исмаилов, Фирангиз Муталлимова, заслуженные артисты – Сабир Мамедов, Кязым Абдуллаев, Аслан Ширин, Али Нур, Аждар Гамидов, Айшад Мамедов, Эльшан Джабраилов, актеры Рада Насибова и Матлаб Абдуллаев. Спектаклем будет управлять Джейран Гасанли.