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    В Аздраме состоится премьера спектакля "Алмаз"

    В роли Алмаз - Месме Аслангызы

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре состоится премьера спектакля "Алмаз" по мотивам одноименной пьесы Джафара Джаббарлы.

    Как сообщили Report из театра, автор редакции новой двухчастной драмы – заслуженный деятель искусств Али Амирли, научный консультант – член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, профессор Низами Джафаров.

    Запланированный на 21-22 января спектакль поставлен народным артистом Азером Пашой Неметовым, режиссеры – Анар Садыгов и Элиф Джахангирли, композитор – народный артист Сиявуш Керими.

    Исполнительница роли Алмаз – Месме Аслангызы.

    В ролях – народные артисты Нуреддин Мехтиханлы, Рафик Азимов, Гаджи Исмаилов, Фирангиз Муталлимова, заслуженные артисты – Сабир Мамедов, Кязым Абдуллаев, Аслан Ширин, Али Нур, Аждар Гамидов, Айшад Мамедов, Эльшан Джабраилов, актеры Рада Насибова и Матлаб Абдуллаев.

    Спектаклем будет управлять Джейран Гасанли.  

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