В Академическом национальном драмтеатре представлена пьеса "Обитатели ада"

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре представлена пьеса "Обитатели ада".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, автором, режиссером-постановщиком и художником театральной постановки по мотивам одноименной пьесы народного писателя Эльчина Эфендиева является народный артист Азер Паша Немат.

Режиссер постановки - Анар Садыгов, ассистент режиссера - Дилбар Исмайлова, музыкальное оформление - Камиль Исмайлов. В постановке использована музыка Азера Дадашова.

В спектакле участвуют народные артисты Малейка Асадова (Женщина), Нуреддин Мехдиханлы (Гость), заслуженные артисты Эльшан Рустамов (Мужчина), Мирза Агабейли, актеры Вюсал Мустафаев, Эльчин Эфенди, Ляман Иманова, Рустам Рустамов, Рада Насибова, Рамин Шихалиев, Хадиджа Новрузлу.

Постановка повествует об охвативших всю страну репрессиях 1937 года, как бедствие и трагедия. Массовые гонения людей, моральное давление противопоставляет жену и мужа, под большим страхом они становятся доносчиками. Несмотря на их попытки скрыть свою вину, однажды в их доме появляется незваный гость (по мнению мужа и жены, Сатана), выявляет их истинную сущность, показывает, к какой трагедии в жизни человека может привести страх.