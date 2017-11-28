В Агджабеди после реконструкции сдан в эксплуатацию Историко-краеведческий музей

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Историко-краеведческого музея в Агджабеди.

Как сообщает Report, президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую открытие музея, ознакомился с созданными здесь условиями.

Новосозданные или же сданные в эксплуатацию после капитальной реконструкции в регионах нашей республики историко-краеведческие музеи отражают чуткое отношение к историческому прошлому. Это составная часть государственной политики. Восстановление памятников, святилищ, строительство новых музеев, центров культуры являются проявлением уважения и почтения к нашим национально-духовным ценностям. Заслуживает одобрения тот факт, что этот процесс охватывает все регионы нашей страны.

Капитальная реконструкция историко-краеведческих музеев в регионах Азербайджана имеет важное значение с точки зрения изучения и доведения до будущих поколений нашей древней истории и культурного наследия. В таких музеях хранятся многочисленные экспонаты, отражающие историю как нашей страны, так и различных районов. Одним из основных преимуществ этих музеев, которые сохраняют следы азербайджанской истории, берущей свое начало из глубины веков, связано с сохранением элементов культуры, присущей регионам нашей страны. Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание созданию историко-краеведческих музеев, имеющих важное значение с точки зрения сохранения и доведения до будущих поколений наших древних и богатых культурных памятников. Это еще раз наглядно свидетельствует о приверженности Азербайджанского государства к национально-духовным ценностям. Капитальная реконструкция Историко-краеведческого музея в Агджабеди является одним из факторов, подтверждающих эту истину.

В ходе знакомства с созданными в здании условиями было доведено до внимания, что музей функционирует с 1980 года. На первом этаже капитально реконструированного двухэтажного здания находятся помещения фонда, канцелярия и другие административные комнаты. Здесь также создан конференц-зал на 60 мест. На втором этаже расположены экспозиционные залы, состоящие из шести разделов – "Природа", "Археология", "Этнография", "Азербайджан – период ССР", "Азербайджан – период независимости" и "Выдающиеся личности". Здесь созданы уголки, отражающие поездки общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева в Агджабединский район.

Было доведено до внимания, что 360 из 4782 экспонатов, хранящихся в музее, демонстрируются в экспозиционных залах. Найденные в основном на территории района образцы ремесленничества, части боевых снаряжений, экспонаты, отражающие наши национальные обычаи и традиции, создают достаточно полное представление о нашем древнем прошлом и культуре. В целом такие музеи имеют исключительное значение с точки зрения глубокого изучения молодежью и доведения до будущих поколений нашей славной истории. Эти музеи также демонстрируют богатство истории Азербайджана.