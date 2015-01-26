Отстраненный от работы народный артист будет выступать на сцене одного из муниципальных театров

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Валех Керимов получил предложения о работе от трех различных театров. Как сообщил Report сам народный артист, все три предложения поступили из районных театров Азербайджана.

"После того как распространилась информация о моем увольнении из Сумгаитского театра, я получил предложения о работе от руководителей различных театров. Я благодарен каждому из них. Пока я не хотел бы называть театры, так как еще не принял окончательного решения. Но в ближайшее время я отправлюсь в один из регионов".

Отметим, что Валех Керимов, посвятивший Сумгаитскому театру 45 лет, был отстранен от работы в театре в связи с тем, что ему исполнилось 70 лет. Актер расценил это как несправедливость по отношению к себе.