Ушел из жизни известный турецкий поэт родом из Азербайджана

Турецкий поэт и писатель, уроженец Карабаха Явуз Бюлент Бакилер скончался на 89-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции.

Соболезнования выразили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший министр здравоохранения Фахреттин Коджа, отметив значительный вклад Бакилера в литературу и его незабываемые стихи об Азербайджане.

Отметим, что он является автором произведений "Карабахская тоска", "Азербайджан - это главная артерия в моем сердце", "Азербайджан".