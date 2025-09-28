Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Ушел из жизни известный турецкий поэт родом из Азербайджана

    Искусство
    • 28 сентября, 2025
    • 15:31
    Ушел из жизни известный турецкий поэт родом из Азербайджана

    Турецкий поэт и писатель, уроженец Карабаха Явуз Бюлент Бакилер скончался на 89-м году жизни.

    Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции.

    Соболезнования выразили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший министр здравоохранения Фахреттин Коджа, отметив значительный вклад Бакилера в литературу и его незабываемые стихи об Азербайджане.

    Отметим, что он является автором произведений "Карабахская тоска", "Азербайджан - это главная артерия в моем сердце", "Азербайджан".

    Турция Карабах писатель поэт
    Əslən Qarabağdan olan türkiyəli tanınmış şair vəfat edib

    Последние новости

    15:43

    Число погибших в давке на митинге в Индии возросло до 40 человек

    Другие страны
    15:37

    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 66 тыс. человек

    Другие
    15:31

    Ушел из жизни известный турецкий поэт родом из Азербайджана

    Искусство
    15:20
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    15:12

    СМИ: Действия Бербок в качестве председателя ГА ООН вызвали насмешки

    Другие страны
    14:56

    ФРГ поможет обеспечить безопасность саммита ЕС в Дании на фоне инцидентов с дронами

    Другие страны
    14:39

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    14:32

    У военных объектов Дании вновь замечены БПЛА

    Другие страны
    14:25

    Девочка, потерявшая родителей во время террора в Гяндже: Когда я увидела дедушку Ильхама, я была очень рада

    Внутренняя политика
    Лента новостей