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Умер звезда "Рокки" и "Хищника" Карл Уэзерс

Умер звезда "Рокки" и "Хищника" Карл Уэзерс В возрасте 76 лет умер известный американский актёр, продюсер и режиссёр Карл Уэзерс.
Искусство
3 февраля 2024 г. 01:09
Умер звезда Рокки и Хищника Карл Уэзерс

В возрасте 76 лет умер известный американский актёр, продюсер и режиссёр Карл Уэзерс.

Как передает Report, об этом пишет Deadline со ссылкой на заявление его семьи.

"Мы глубоко опечалены кончиной Карла Уэзерса. Он мирно скончался во сне в четверг, 1 февраля 2024 года. ... Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь. Благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всем мире и среди разных поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом", - говорится в сообщении.

Напомним, что Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане. Он серьезно занимался американским футболом, но уже в 1974 году решил посвятить себе актерству.

За свою карьеру он снялся более чем в 75 фильмах и телевизионных шоу. Наибольшую известность ему принесла роль Аполло Крида в первых четырёх фильмах "Рокки", в которых он снялся вместе с Сильвестром Сталлоне.

Он также снялся в таких фильмах: "Хищник", "Никки, дьявол-младший" и "Счастливчик Гилмор". За роль в сериале "Мандалорец" (2019 год) его номинировали на премию "Эмми" как лучшего приглашённого актера в драматическом телесериале.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Rokki” və “Yırtıcı” filmlərinin məşhur aktyoru Karl Uezers vəfat edib

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