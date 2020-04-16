Умер народный артист Азербайджана

Скончался народный артист Азербайджана Рафик Алиев.

Как сообщает Report, Р.Алиев скончался в возрасте 71 года.

Рафик Гаджибаба оглу Алиев родился 14 ноября 1949 года в селе Мердинли Физулинского района. В 1974 году поступил на актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств. В 1976 году был приглашен на работу в Азербайджанский государственный театр юного зрителя.

За более чем 30 лет работы в театре создал галерею интересных образов. В мае 2004 года на конференции Союза театральных деятелей Азербайджана он был избран заместителем председателя по творческим вопросам Союза. За заслуги перед азербайджанским театральным искусством в 1990 году был удостоен почетного звания Заслуженный артист Республики, в 2007 году - Народный артист Азербайджана.

Аллах рехмет элесин!