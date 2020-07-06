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Умер Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе На 92-ом году жизни скончался известный итальянский композитор, обладатель двух премий "Оскар"
Искусство
6 июля 2020 г. 11:21
Умер Эннио Морриконе

Скончался известный итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщает Report cо ссылкой на агентство ANSA.

Итальянский композитор умер из-за осложнений после падения и перелома.

Морриконе скончался ранним утром 6 июля в Риме. 91-летний композитор несколько дней назад попал в больницу с переломом бедренной кости.

В основном композитор известен как автор музыки для кино и телевидения. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам.

Морриконе — обладатель двух премий «Оскар», а также множества других наград.

За музыку к фильму «Неприкасаемые» был удостоен премии «Грэмми» в 1988 году.

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