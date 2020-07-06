Умер Эннио Морриконе

Скончался известный итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщает Report cо ссылкой на агентство ANSA.
Итальянский композитор умер из-за осложнений после падения и перелома.
Морриконе скончался ранним утром 6 июля в Риме. 91-летний композитор несколько дней назад попал в больницу с переломом бедренной кости.
В основном композитор известен как автор музыки для кино и телевидения. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам.
Морриконе — обладатель двух премий «Оскар», а также множества других наград.
За музыку к фильму «Неприкасаемые» был удостоен премии «Грэмми» в 1988 году.