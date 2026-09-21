Джака исключен из состава сборной Швейцарии за поддельную справку о вакцинации от COVID-19

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака исключен из состава национальной команды после того, как признался в использовании поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19.

Как сообщает Report, об этом объявила пресс-служба Швейцарской футбольной ассоциации.

"Тогда я лично испытывал большую неуверенность и имел серьезные опасения относительно вакцинации против COVID-19. Я испытывал глубокое недоверие к вакцине, и меня охватывали страх и неуверенность... Это была ошибка. Мне очень жаль", - мотивировал свои действия 33-летний полузащитник.

Президент Швейцарской футбольной ассоциации Питер Кнабель подчеркнул, что рад решению Джаки взять на себя ответственность, однако пока было принято решение отстранить футболиста от сборной на время этого сбора.

Отметим, что 26 сентября сборной Швейцарии предстоит выездной матч против Северной Македонии в рамках Лиги наций.

За свою карьеру Джака выступал за швейцарский "Базель", немецкие "Боруссию" (Менхенгладбах) и "Байер 04", а также за английский "Арсенал".

В составе сборной Швейцарии с 2011 года полузащитник сыграл в 152 матчах, забив 18 голов и сделав 14 результативных передач.