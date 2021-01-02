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Умер "Человек-амфибия"

Умер "Человек-амфибия" Всего на счету артиста около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.
Искусство
2 января 2021 г. 17:03
Умер Человек-амфибия
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Народный артист РФ Владимир Коренев, известный по главной роли в фильме "Человек-амфибия", умер на 81-м году жизни из-за коронавируса.

Как передает Report, об этом ТАСС в субботу сообщила вдова актера Алевтина Коренева.

Коренев родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Он учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия". После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну.

Всего на счету артиста около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.

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Версия на азербайджанском языке "Amfibiya adam" vəfat edib

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