​Украинские и белорусские вокалисты выступят в Театре оперы и балета

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят два произведения Джузеппе Верди.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, 23 января состоится показ оперы Дж.Верди "Травиата", а 30 января - "Аида".

В обеих постановках, находящихся в репертуаре театра уже долгие годы, наряду с солистами Театра оперы и балета, периодически выступают приглашенные из различных стран вокалисты.

На спектакле 23 января партию Виолетты исполнит заслуженная артистка Илаха Эфендиева, а Альфреда - заслуженный артист Фарид Алиев.

Для исполнения партии Жермона приглашен солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины Дмитрий Гришин. Здесь также задействованы народный артист Али Аскеров (Маркиз), заслуженные артисты Сабина Вахабзаде (Флора) и Антон Ферштандт (Доктор).

Управлять оркестром будет Эйюб Гулиев.

В запланированной на 30 январе опере "Аида" выступят народный артист Али Аскеров (Египетский царь), заслуженные артисты Сабина Вагабзаде (Амнерис), Акпер Поладов (Рамфис), Гюльназ Исмаилова (жрица), а также приглашенные из Украины заслуженные артисты Виктория Ченская (Аида), Дмитрий Гришин, белорусский вокалист, народный артист Белоруссии Сергей Франковский (Радамес).

Дирижер - народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.