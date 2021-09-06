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ТЮЗ: Мы верим, что скоро откроем свои двери перед любителями искусства

ТЮЗ: Мы верим, что скоро откроем свои двери перед любителями искусства Азербайджанский государственный театр юного зрителя обратился к любителям искусства.
Искусство
6 сентября 2021 г. 20:41
ТЮЗ: Мы верим, что скоро откроем свои двери перед любителями искусства

Азербайджанский государственный театр юного зрителя обратился к любителям искусства.

Как сообщили Report в театре, храмы искусства, которые готовы в сентябре встретить зрителей открытием нового сезона и новыми постановками, интересными проектами, все еще находятся в ожидании.

В обращении отмечается, что из-за ограничений, вызванных короновирусной инфекцией, театральные залы пустуют: "Мы верим, что скоро откроем свои двери перед любителями искусства и представим красочные спектакли, так как мир уже нашел способы борьбы с этим бедствием. Если большая часть населения страны уже вакцинирована и при определенных условиях подразумевается восстановление процесса образования, массовых мероприятий, то мы, в свою очередь, тоже готовы действовать в соответствии со всеми требованиями. Надеемся, что Оперативный штаб в скором времени порадует нас положительным решением. Во все времена, несмотря на лишения и невзгоды, театр жил и будет жить!", - подчеркивается в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Gənc Tamaşaçılar Teatrı: "Biz bütün tələblərə uyğun fəaliyyət göstərməyə hazırıq"

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