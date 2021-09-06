ТЮЗ: Мы верим, что скоро откроем свои двери перед любителями искусства

Азербайджанский государственный театр юного зрителя обратился к любителям искусства.

Азербайджанский государственный театр юного зрителя обратился к любителям искусства.

Как сообщили Report в театре, храмы искусства, которые готовы в сентябре встретить зрителей открытием нового сезона и новыми постановками, интересными проектами, все еще находятся в ожидании.

В обращении отмечается, что из-за ограничений, вызванных короновирусной инфекцией, театральные залы пустуют: "Мы верим, что скоро откроем свои двери перед любителями искусства и представим красочные спектакли, так как мир уже нашел способы борьбы с этим бедствием. Если большая часть населения страны уже вакцинирована и при определенных условиях подразумевается восстановление процесса образования, массовых мероприятий, то мы, в свою очередь, тоже готовы действовать в соответствии со всеми требованиями. Надеемся, что Оперативный штаб в скором времени порадует нас положительным решением. Во все времена, несмотря на лишения и невзгоды, театр жил и будет жить!", - подчеркивается в обращении.