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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Турецкие знаменитости Барыш Ардуч и Эльчин Сангу едут в Баку.

Как передает Report, снявшиеся в фильме "Mutluluk zamanı" (Время счастья) актер и актриса примут участие в показе фильма в кинотеатре Низами.

Впервые приехавшая в Баку актриса Э. Сангу заявила, что город ей очень понравился: "Баку будто смесь Европы и Азии. Не представляла себе, что город может быть настолько красивым. Я поразилась Баку ".

Исполнитель главной роли Барыш Ардуч помимо города особо отметил азербайджанскую кухню: "Мы отведали потрясающие блюда. Правда я не запомнил названия всех блюд, но и мне, и Эльчину национальная кухня очень приглянулась. Прогуливаясь по городу, чувствовал себя будто в Европе. Баку даже красивее, чем я ожидал".

Затем актеры просмотрели фильм вместе с фанатами.