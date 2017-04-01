Трейлер фильма "Оно" поставил рекорд по количеству просмотров

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Трейлер фильма "Оно", снятого по мотивам одноименной книги Стивена Кинга, поставил рекорд по количеству просмотров за сутки, сообщает Report со ссылкой на The Independent.

Студия Warner Bros. Pictures объявила, что трейлер за 24 часа привлек 197 млн просмотров во всем мире. Также сообщается, что ссылкой на него в Facebook только в США поделились 1,8 млн пользователей.

Фильм выйдет в прокат в сентябре 2017 года.

Режиссер фильма – Андрес Мускетти. Главного злодея, клоуна Пеннивайза, сыграл Билл Скарсгард. В картине также снимались Джейден Либерхер, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфард и др.