Тело Рафика Гусейнова доставят в Баку этой ночью

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Этой ночью в Баку доставят тело скончавшегося в Германии народного артиста, известного диктора Рафика Гусейнова.
Об этом Report сказала его супруга Сабина Гусейнова.
По ее словам, тело Р.Гусейнова отправят из Германии в 20:00 по бакинскому времени. Самолет с телом народного артиста ночью совершит посадку в Баку.
Прощание с Р.Гусейновым пройдет завтра в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. Диктор будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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