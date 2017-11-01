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    Тело Рафика Гусейнова доставят в Баку этой ночью

    Его тело отправят из Германии в 20:00 по бакинскому времени

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Этой ночью в Баку доставят тело скончавшегося в Германии народного артиста, известного диктора Рафика Гусейнова.

    Об этом Report сказала его супруга Сабина Гусейнова.

    По ее словам, тело Р.Гусейнова отправят из Германии в 20:00 по бакинскому времени. Самолет с телом народного артиста ночью совершит посадку в Баку. 

    Прощание с Р.Гусейновым пройдет завтра в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. Диктор будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

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