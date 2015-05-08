​Театр юного зрителя представит спектакль "Война"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя 9 мая по случаю 70-летия Победы над фашизмом представит спектакль "Война". Как сообщает Report, сценическое произведение поставлено по пьесе драматурга Ларса Нурена "Война".

Перед началом спектакля, постановка которого принадлежит режиссеру театра, заслуженному артисту Азербайджана Бахраму Османову, ветераны и гости выступят с речью о Второй мировой войне и событиях того периода.

Затем будет показан спектакль "Я пришел, девочки" ("Война") по мотивам произведения Ларса Нурена. Художник-постановщик двухчастного спектакля - Севиндж Гасанова, ассистент режиссера - Гюльнар Гаджиева, музыкальное оформление Ирады Мурадовой.

Главные роли исполняют заслуженные артисты Гурбан Исмаилов, Кямаля Гусейнова, актеры Расим Джафар, Зюмрюд Гулиева, Роза Ибадова.