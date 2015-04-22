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    ​Театр YUĞ поставит спектакль по произведению "Последний"

    Режиссером-постановщиком спектакля является Рамиз Гасаноглу

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Государственный театр YUĞ поставит спектакль по произведению молодого писателя Пярвина "Последний" ("Sonuncu").

    Как сообщает Report, режиссером-постановщиком спектакля является народный артист, заслуженный деятель искусств Рамиз Гасаноглу. В одноактной пьесе роли исполнят заслуженный артист Фархад Исрафилов, актер Хикмет Рагимов и актриса Кёнюль Джафарзаде.

    Рамиз Гасаноглу рассказал Report, что сейчас идут прогонные репетиции: "В ближайшее время спектакль будет представлен зрителям".

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