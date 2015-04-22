​Театр YUĞ поставит спектакль по произведению "Последний"

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Государственный театр YUĞ поставит спектакль по произведению молодого писателя Пярвина "Последний" ("Sonuncu").

Как сообщает Report, режиссером-постановщиком спектакля является народный артист, заслуженный деятель искусств Рамиз Гасаноглу. В одноактной пьесе роли исполнят заслуженный артист Фархад Исрафилов, актер Хикмет Рагимов и актриса Кёнюль Джафарзаде.

Рамиз Гасаноглу рассказал Report, что сейчас идут прогонные репетиции: "В ближайшее время спектакль будет представлен зрителям".