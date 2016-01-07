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    Театр пантомимы представит новый спектакль для детей

    Азербайджанский государственный театр пантомимы обнародовал репертуар на январь

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр пантомимы обнародовал репертуар на январь. Среди них есть новый спектакль для детей.

    Report предлагает репертуар театра:

    9 января – "Гончар" по мотивам фельетона Узеира Гаджибейли

    10 января – Бахруз Ахмедли. "Трагедия и человек" (новый детский спектакль);

    Бахтияр Ханызаде. "Букет пантомимы";

    16 января – "Мангурт" по мотивам произведения Чингиза Айтматова;

    17 января - Бахруз Ахмедли. "Трагедия и человек" (детский спектакль);

    Бахтияр Ханызаде. "Не забудем";

    23 января – Джейхун Дадашов. "Я и я";

    24 января – Абдулла Шаиг. "Тыг-тыг" (детский спектакль);

    Бахруз Ахмедли. "Ора-бура";

    30 января – Наргиля Гурбанова, Джейхун Дадашов. “Катарсис”;

    31 января – Бахруз Ахмедли. "Трагедия и человек";

    "Дели Домрул" по мотивам дастана "Китаби Деде Горгуд".

    Спектакли для взрослых начинаются в 18:00, а для детей - в 14:00.

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