​Театр пантомимы представил зрителям "Гамлета" в новой постановке

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанском Государственном театре пантомимы прошла премьера нового спектакля.

Как сообщает Report, театр, который радовал зрителей показом пантомимы, на этот раз несколько отошел от своих традиций и представил зрительской аудитории традегию Шекспира "Гамлет".

Автором новой постановки спектакля является главный режиссер театра, народный артист республики Бахтияр Ханызаде.

Роль Гамлета сыграли Азер Ахшам и Али Ализаде. В других ролях в спектакле задействованы директор театра, заслуженный артист Эльман Рафиев. Сабина Гаджиева, Нурлан Рустамов, Солмаз Бадалова, Бахруз Ахмедли. Премьерный показ новой постановки продлится в течение месяца. Основной причиной этого является вместительность театра пантомимы.

Отметим что, режиссером постановщиком и режиссерем по сценической пластике, а также художником, музыкальным оформителем и постановщиком боевых сцен также является Бахтияр Ханызаде.