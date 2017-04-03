Театр АСА готовит спектакль "Сон в летнюю ночь"

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Инклюзивный театр АСА, основной коллектив которого состоит из лиц с физическими ограничениями, поставит на сцене романтическую комедию гениального английского драматурга Уильма Шекспира "Сон в летнюю ночь".

Как сообщил Report главный менеджер театра Ниджат Гулам, день премьеры уже назначен, и подготовка к спектаклю идет в ускоренном темпе.

В представлении примут участие 15 актеров, 10 из которых - лица с физическими ограничениями.

Режиссером-постановщиком пьесы является Шамиль Ибрагимов, вторым режиссером - художественный руководитель театра Нихад Гуламзаде.