Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Тарана Мурадова: Имя Розы Джалиловой золотыми буквами вписано в азербайджанскую хореографию

    Искусство
    • 19 ноября, 2025
    • 15:04
    Тарана Мурадова: Имя Розы Джалиловой золотыми буквами вписано в азербайджанскую хореографию

    Имя Розы Джалиловой вписано золотыми буквами в азербайджанскую хореографию.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила народная артистка Тарана Мурадова на церемонии прощания с Розой Джалиловой.

    "Тярякямя", "Узундяря", "Сары гялин", "Аг чичек" - все эти танцы в исполнении Розы Джалиловой никогда не забудутся. Они прославили и ее, и азербайджанское искусство на весь мир. Конечно, мы также будем стараться сохранить и продолжить ее наследие", - добавила Мурадова.

    Роза Джалилова Тарана Мурадова церемония прощания
    Təranə Muradova: Roza Cəlilovanın adı Azərbaycan xoreoqrafiyasına qızıl hərflərlə yazılıb

    Последние новости

    15:38

    Счетная палата: Цифровизация обеспечит более полную картину государственных финансов

    Финансы
    15:31

    В Азербайджане снизилось число случаев заражения ВИЧ среди наркоманов

    Здоровье
    15:31

    В Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 20 человек, в том числе двое детей - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    15:25
    Фото

    В село Сос вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    15:23

    Кавелашвили: Грузия поддерживает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:23

    В Финляндии закроется пятая часть заправок "дочки" российской "Лукойл"

    Энергетика
    15:23

    Кыргызстан откроет третий транспортный коридор с Китаем через перевал Бедель

    В регионе
    15:21

    В Баку вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем жизни 10 человек

    Происшествия
    15:15

    Военная делегация США обсудит в Украине завершение конфликта

    В регионе
    Лента новостей