Тарана Мурадова: Имя Розы Джалиловой золотыми буквами вписано в азербайджанскую хореографию

Имя Розы Джалиловой вписано золотыми буквами в азербайджанскую хореографию.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила народная артистка Тарана Мурадова на церемонии прощания с Розой Джалиловой.

"Тярякямя", "Узундяря", "Сары гялин", "Аг чичек" - все эти танцы в исполнении Розы Джалиловой никогда не забудутся. Они прославили и ее, и азербайджанское искусство на весь мир. Конечно, мы также будем стараться сохранить и продолжить ее наследие", - добавила Мурадова.