Тарана Мурадова: Имя Розы Джалиловой золотыми буквами вписано в азербайджанскую хореографию
Искусство
- 19 ноября, 2025
- 15:04
Имя Розы Джалиловой вписано золотыми буквами в азербайджанскую хореографию.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявила народная артистка Тарана Мурадова на церемонии прощания с Розой Джалиловой.
"Тярякямя", "Узундяря", "Сары гялин", "Аг чичек" - все эти танцы в исполнении Розы Джалиловой никогда не забудутся. Они прославили и ее, и азербайджанское искусство на весь мир. Конечно, мы также будем стараться сохранить и продолжить ее наследие", - добавила Мурадова.
