    Təranə Muradova: Roza Cəlilovanın adı Azərbaycan xoreoqrafiyasına qızıl hərflərlə yazılıb

    İncəsənət
    • 19 noyabr, 2025
    • 14:49
    Təranə Muradova

    Roza Cəlilovanın adı Azərbaycan xoreoqrafiyasına qızıl hərflərlə yazılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xalq artisti Təranə Muradova mərhum Roza Cəlilova ilə vida mərasimində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Tərəkəmə", "Uzundərə", "Sarı gəlin", "Ağ çiçək" - bütün bu rəqslər Roza Cəlilovanın ifasında heç vaxt unudulmayacaq. Bu rəqslər onu da, Azərbaycan incəsənətini də bütün dünyada tanıdıb. Əlbəttə, biz də çalışacağıq ki, onun irsini qoruyaq, yaşadaq", - T.Muradova əlavə edib.

    Qeyd edək ki, R.Cəlilova bu gün səhər saatlarında 96 yaşında vəfat edib.

    Тарана Мурадова: Имя Розы Джалиловой золотыми буквами вписано в азербайджанскую хореографию

