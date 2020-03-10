Тамара Синявская о сериале "Магомаев"

Вдова всемирно известного певца и композитора Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем.

Как передает Report со ссылкой на kp.ru, по мнению Т. Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева.

"Видимо, было что-то в несуетном движении, в какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее сходство, издалека, понимаете? Естественно, меня это касалось, поэтому я была очень внимательна", — отметила она.

Премьера сериала "Магомаев" состоялась на российском Первом канале 9 марта 2020 года.