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    Священники сорвали международный рок-фестиваль в Тбилиси

    Они требовали прекращения концерта

    Баку. 5 Июнь. REPORT.AZ/ Начавшийся в Тбилиси двухдневный фестиваль рок-музыки Tbilisi JAM Fest 2016 был сорван вскоре после начала священнослужителями из соседнего монастыря вместе с паствой.

    Как передает Report, об этом сообщает портал «Грузия Online».

    По словам одного из участников фестиваля, священнослужители и прибывшие вместе с ними граждане требовали прекращения концерта. Они заявляли, что рядом расположено кладбище и звук музыки доносится до церкви. Монастырь расположен примерно в километре от места проведения фестиваля.
    На место прибыла полиция, в результате чего удалось избежать физического столкновения, добавил очевидец.

    До этого в ходе концерта погас свет. В энергокомпании заявляют, что ничего не знают о причинах прекращения подачи электроэнергии. Организаторы предполагают, что и это дело рук протестовавших священнослужителей.

    Организаторы заявили, что фестиваль, возможно, будет перенесен на другое место.

    В фестивале, который был запланирован 4-5 июня на окраине Тбилиси, в ЗАГЭС, должны были принять участие известные рок-коллективы из Швеции, Израиля, Украины, Армении и Азербайджана. 

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