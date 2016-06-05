Священники сорвали международный рок-фестиваль в Тбилиси

Баку. 5 Июнь. REPORT.AZ/ Начавшийся в Тбилиси двухдневный фестиваль рок-музыки Tbilisi JAM Fest 2016 был сорван вскоре после начала священнослужителями из соседнего монастыря вместе с паствой.

Как передает Report, об этом сообщает портал «Грузия Online».

По словам одного из участников фестиваля, священнослужители и прибывшие вместе с ними граждане требовали прекращения концерта. Они заявляли, что рядом расположено кладбище и звук музыки доносится до церкви. Монастырь расположен примерно в километре от места проведения фестиваля.

На место прибыла полиция, в результате чего удалось избежать физического столкновения, добавил очевидец.

До этого в ходе концерта погас свет. В энергокомпании заявляют, что ничего не знают о причинах прекращения подачи электроэнергии. Организаторы предполагают, что и это дело рук протестовавших священнослужителей.

Организаторы заявили, что фестиваль, возможно, будет перенесен на другое место.

В фестивале, который был запланирован 4-5 июня на окраине Тбилиси, в ЗАГЭС, должны были принять участие известные рок-коллективы из Швеции, Израиля, Украины, Армении и Азербайджана.