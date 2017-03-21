Студия Paramount отказалась от "Терминатора" и Шварценеггера

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Руководство кинокорпорации Paramount Pictures прекратит финансирование франшизы "Терминатор".

Как передает Report, об этом сообщил газете New York Daily News источник в компании.

Отказ от шестой части культового фильма собеседник издания связал с негативной реакцией критиков на пятый эпизод киносаги. "Терминатор: Генезис" был попыткой возродить франшизу, но критикам он не понравился, поэтому руководство студии разочаровалось в картине, хотя она приносила большую прибыль", — рассказал он.

"Все кончено для "Терминатора" и Арнольда. Работа над сиквелом полностью остановлена. Нет никаких планов снимать новый эпизод", — заявил источник.

Ранее сообщалось, что очередная часть франшизы с участием Арнольда Шварценеггера может выйти на экраны в 2017 году.