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    Студия Paramount отказалась от "Терминатора" и Шварценеггера

    Это связано с негативной реакцией критиков на пятый эпизод киносаги

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Руководство кинокорпорации Paramount Pictures прекратит финансирование франшизы "Терминатор".

    Как передает Report, об этом сообщил газете New York Daily News источник в компании.

    Отказ от шестой части культового фильма собеседник издания связал с негативной реакцией критиков на пятый эпизод киносаги. "Терминатор: Генезис" был попыткой возродить франшизу, но критикам он не понравился, поэтому руководство студии разочаровалось в картине, хотя она приносила большую прибыль", — рассказал он.

    "Все кончено для "Терминатора" и Арнольда. Работа над сиквелом полностью остановлена. Нет никаких планов снимать новый эпизод", — заявил источник.

    Ранее сообщалось, что очередная часть франшизы с участием Арнольда Шварценеггера может выйти на экраны в 2017 году.

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