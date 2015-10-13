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    ​Стартовал конкурс "Мост дружбы – Азербайджан и Россия"

    Отобранные жюри пять лучших работ будут допущены к финалу, который состоится 25 декабря в Москве

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Cтартовал творческий детский конкурс "Мост дружбы – Азербайджан и Россия". Об этом сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр Баку.

    К участию в отборочном туре конкурса приглашены дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. Определены следующие темы рисунков: "Достопримечательности Азербайджана и России", "Российско-азербайджанская дружба", "Азербайджан в годы Второй Мировой Войны".

    Работы азербайджанских участников могут быть поданы до 30 ноября 2015 года в Российский информационно-культурного центр (адрес: город Баку, проспект Ходжалы, дом 20).

    Отобранные жюри пять лучших работ будут допущены к финалу, который состоится 25 декабря в городе Москве в актовом зале Центра азербайджанско-русской культуры и солидарности.

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