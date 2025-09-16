Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Искусство
    • 16 сентября, 2025
    • 18:56
    Объявлена дата премьеры третьей части фильма Тагиев

    Стало известно время выхода третьей части фильма "Тагиев", рассказывающего о жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева.

    Как сообщает Report, премьера третьей части под названием "Тагиев: Сона" состоится 2 октября.

    Главным продюсером фильма является Арзу Алиева, продюсером - Орман Алиев, режиссером - Заур Гасымлы, авторами сценария - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператором - Владимир Артемьев, художником - Сабухи Атабабаев, художником по костюмам - Вюсал Рагим и композитором - Этибар Асадли.

    Народные артисты Пярвиз Мамедрзаев, Гурбан Исмаилов, заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустамов, Натаван Гаджиева, а также большой состав профессиональных актеров воплотили в фильме образы исторических персонажей.

    Фильм снят Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кинематографии Азербайджана.

