Объявлена дата премьеры третьей части фильма "Тагиев"
- 16 сентября, 2025
- 18:56
Стало известно время выхода третьей части фильма "Тагиев", рассказывающего о жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева.
Как сообщает Report, премьера третьей части под названием "Тагиев: Сона" состоится 2 октября.
Главным продюсером фильма является Арзу Алиева, продюсером - Орман Алиев, режиссером - Заур Гасымлы, авторами сценария - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператором - Владимир Артемьев, художником - Сабухи Атабабаев, художником по костюмам - Вюсал Рагим и композитором - Этибар Асадли.
Народные артисты Пярвиз Мамедрзаев, Гурбан Исмаилов, заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустамов, Натаван Гаджиева, а также большой состав профессиональных актеров воплотили в фильме образы исторических персонажей.
Фильм снят Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кинематографии Азербайджана.