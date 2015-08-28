Спектакль "Старики, старики" завоевал премию в Турции

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Спектакль "Старики, старики" завоевала в Турции премию организации "XV Direklerarası Seyirci Ödülleri".

Об этом Report сообщил режиссер театра, народный артист Нофель Велиев.

По его словам, спектакль "Старики, старики" участвовал в фестивале в Турции: "В Турции есть престижная организация "Direklerarası Seyirci Ödülleri", которая просматривает все спектакли, проводит опрос среди зрителей. Они посмотрели и подготовленный мною спектакль, и он получил награду среди иностранных групп. Это спектакль принес мне победу в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Напомним, что автором произведения "Старики, старики" является Эльчин Гусейнбейли, спектакль поставил заслуженный артист, актер театра юного зрителя Нофель Велиев.

Роли исполняют Керем Хадызаде, заслуженные артисты Нофель Велиев, Сеидшах Мамедов, Масума Бабаева, Эшгин Гулиев, Сабина Мамедова и др.