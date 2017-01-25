Спектакль ТЮЗа "Сказка одной ночи" будет показан в Санкт-Петербурге

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Директор экспериментального театра "Ковчег" города Санкт-Петербург Ольга Лучицкая побывала в Театре юного зрителя (ТЮЗ).

Как сообщили Report в театре, директор Театра юного зрителя Мубариз Гамидов рассказал гостье о руководимом им театре, его истории, произведениях, поставленных на сцене театра, и работах по укреплению международных отношений.

Руководители двух театров провели обмен мнениями о совместном сотрудничестве и отметили о возможности реализации интересного проекта в будущем.

О.Лучицкая заявила, что знакома с репертуаром театра, и о том, что весной-осенью этого года они хотят продемонстрировать петербургским зрителям спектакль "Сказка одной ночи" Театра юного зрителя.

М.Гамидов рассмотрел предложение и отметил, что на сцене ТЮЗа может быть поставлен спектакль из репертуара петербургского театра.